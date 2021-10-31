Получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще: как это сделать

Получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще: как это сделать

В планах упростить ввод информации врачами.

Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в приложении "Дії". Больше не нужно подписывать лицом запрос.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат "Дія". Подпись (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Как теперь: нужно зайти в приложение или на портал, нажать "получить сертификат" и документ приходит.

Федоров подчеркнул, что подписывать запрос больше не нужно. Но для того чтобы это заработало, нужно обновить приложение.

"В настоящее время все силы брошены на помощь врачам для упрощения введения информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты из выздоровление и ПЦР", — добавил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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