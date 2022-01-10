Поминальные дни и родительские субботы 2022: даты, которые нужно запомнить

В православном церковном календаре есть восемь особых дней, когда верующие поминают усопших родственников, друзей, знакомых. Их называют "родительскими субботами". Каждый год все они, кроме одной, выпадают на разные даты, потому что зависят от празднования Пасхи. Когда поминальные родительские субботы 2022 года узнайте в материале ТСН.ua.

Когда родительские субботы 2022 года: даты православных и народных поминальных дней

9 мая — единственная поминальная родительская суббота, дата которой никогда не меняется. А вот когда будут другие родительские субботы 2022 года, читайте дальше:

26 февраля - Мясопустная суббота;

- Мясопустная суббота; 19 марта - суббота Великого поста;

- суббота Великого поста; 26 марта - суббота Великого поста;

- суббота Великого поста; 2 апреля - суббота Великого поста;

- суббота Великого поста; 3 мая - Радоница;

- Радоница; 11 июня - Троицкая родительская суббота;

- Троицкая родительская суббота; 5 ноября - Дмитровская родительская суббота.

Кроме православных, в Украине также распространены народные поминальные дни, которые в 2022 году выпадают на 8 октября (Покровская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота). Хотя это исключительно народная традиция, однако украинцы в эти дни ходят на кладбища, чтобы миновать усопших родственников.

Родительская суббота: что нужно делать

В родительскую субботу христиане молятся о душе умершего. В канун родительской субботы служит большая панихида. А уже утром нужно прийти в храм, где священники совершают заупокойные Божественные литургии, а после них — всеобщие панихиды. Если же вы не можете сходить в церковь по болезни или другим причинам, можете прочитать дома простую молитву «За упокой»:

Молитва на поминальную родительскую субботу

На заупокойную Божественную литургию вы можете подавать записки с именами усопших родственников, знакомых, друзей, за которых вы хотели бы помолиться. Также в этот день прихожане приносят в церковь еду (на канон или накануне). Это могут быть только постные продукты, а также кагор, используемый во время литургии.

Чтобы имена было удобнее зачитывать, их принято записывать в "памятник" - это небольшая книжечка, в которую человек выписывает имена живых и умерших родственников. Их можно считывать и во время домашней молитвы. У многих украинцев есть традиция вести семейные памятники и зачитывать имена всех известных предков.

Церковь рекомендует по возможности провести поминальную отцовскую субботу в молитве, чтобы Господь простил все их земные грехи. А как правильно поминать умерших рассказывает протоиерей Александр Клименко в следующем видео:

Почему православные проводят родительские субботы

Христианская вера учит нас, что существует жизнь после смерти. Но для человеческой души посмертная судьба может быть разной. Если за свою жизнь человек жил неправедно, часто грешил, совершал плохие поступки, то и его душа будет страдать после смерти. Но покаяться и исправить ошибки уже невозможно. Однако благодаря усилиям живых родственников, с которыми сохраняется любовная связь, душа может изменить свою внеземную жизнь.

Читайте также: