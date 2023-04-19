Причина вспышек над Киевом: Игнат дал комментарий

Что повлекло за собой яркую вспышку и зарево, которые видели жители Киева.

В воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Об этом сообщил "Суспільному" спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Итак, о причине яркой вспышки и зарева, которые видели жители Киева вечером 19 апреля, пока не говорят.

Напомним, в небе над столицей сегодня, 19 апреля, наблюдалось яркое свечение воздушного объекта.

По словам главы КМВА, ПВО не работала.

Впоследствии глава ОП Андрей Ермак сообщил, что это якобы была работа ПВО, однако через несколько минут удалил свое сообщение.

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