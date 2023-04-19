Причина спалахів над Києвом: Ігнат надав коментар

Що спричинило яскравий спалах та зарево, що бачили жителі Києва.

У Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника.

Про це повідомив "Суспільному" речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Тож, про причину яскравого спалаху та зарева, що бачили жителі Києва ввечері 19 квітня, поки не говорять.

Нагадаємо, у небі над столицею сьогодні, 19 квітня, спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту.

За словами очільника КМВА, ППО не працювала.

Згодом голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що це нібито була робота ППО, проте через кілька хвилин видалив свій допис.

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