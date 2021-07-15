Раздавило три легковушки: в Одессе сильный ветер натворил беды

Раздавило три легковушки: в Одессе сильный ветер натворил беды

Последствия ликвидируют коммунальщики.

В Одессе дерево упало на припаркованные во дворе легковушки. В результате чего повреждены три автомобиля.

Фотографии события местные жители публикуют в социальной сети.

Так, инцидент произошел утром 15 июля на улице Гайдара — там дерево внушительных размеров упало на припаркованные в жилом дворе легковые автомобили. Очевидцы пишут, что в результате происшествия под завалом оказались три легковушки. Ликвидируют последствия коммунальщики.

Отметим, что по данным синоптиков, в Одессе ближайшие четыре дня сохранится сухая погода. Возможны порывы ветра до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем — до 35 градусов, вечером — 19 градусов.

Напомним, что в центре Днепра девушка переходила дорогу и вдруг провалился под землю вместе с тротуарной плиткой.

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