РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

Беспилотник.

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Ночью против 18 июня армия РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 30 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряно", – говорится в сообщении.

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Этой ночью основными направлениями удара российских войск были Донецкая и Днепропетровская области, а также Запорожье.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в девяти локациях.

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате обстрела возникли многочисленные пожары и серьезные повреждения инфраструктуры. К счастью, без пострадавших.

Напомним, минувшей ночью РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами. Враг выпустил 472 средства воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 428 воздушных целей.

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Основным направлением удара был Киев. Оккупанты ударили по жилым домам на Соломенке и Позняках. Погибли более 20 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что минувшей ночью армия РФ нанесла один из самых страшных ударов по столице.

Дата публикации 20:02, 17.06.25 Количество просмотров 80 Такого удара Киев еще не видел! Ужасные кадры из разбитых ракетами и шахедами домов