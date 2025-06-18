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РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить
Ночью российские войска нанесли удары по Запорожье, Донбасу и Днепропетровщине.
Ночью против 18 июня армия РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 30 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряно", – говорится в сообщении.
Этой ночью основными направлениями удара российских войск были Донецкая и Днепропетровская области, а также Запорожье.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в девяти локациях.
Как сообщалось, ночью Россия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате обстрела возникли многочисленные пожары и серьезные повреждения инфраструктуры. К счастью, без пострадавших.
Напомним, минувшей ночью РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами. Враг выпустил 472 средства воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 428 воздушных целей.
Основным направлением удара был Киев. Оккупанты ударили по жилым домам на Соломенке и Позняках. Погибли более 20 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что минувшей ночью армия РФ нанесла один из самых страшных ударов по столице.