ROG Flow Z13 – настоящий игровой планшет

Может ли планшет быть одновременно мощным ноутбуком, способным запускать современные игры с качественной графикой, и максимально портативным, чтобы сопровождать вас в любых поездках?

Да, может, если это ROG Flow Z13 от компании ASUS – 13,4-дюймовый ноутбук-планшет с флагманским 14-ядерным процессором Intel.

«Космический» дизайн

Внешний вид ROG Flow напоминает о «космической гонке» 20-го века. На его крепком корпусе, изготовленном из алюминиевого сплава, отчеканена оригинальная фотография, напоминающая о покорении космоса. На корпус устройства нанесено покрытие отталкивающего влагу премиумкласса, предотвращает появление отпечатков пальцев, а также упрощает очистку поверхности. Придает особому стилю планшетной части окошко, вырезанное в задней панели корпуса, через которое можно увидеть материнскую плату и компоненты системы в красочной RGB-подсветке.

Мощная платформа

Даже самые ресурсоемкие игры работают легко на флагманском процессоре Intel Core i9-12900H, которым оснащена максимальная конфигурация устройства. Его 14 ядер и 20 потоков готовы для запуска последних игр категории AAA, а отличную графику гарантирует встроенная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков. Очень быстрая память LPDDR5 и SSD-накопитель с емкостью 1 ТБ делают ROG Flow Z13 первоклассным игровым ноутбуком-планшетом.

Несмотря на ультракомпактный форм-фактор, устройство отличается эффективным охлаждением, чему способствует жидкий металл в роли термоинтерфейса процессора и широкая испарительная камера. Кроме того, поскольку горячие компоненты устройства во время работы расположены высоко над столом, они получают больше свежего воздуха, чем компоненты стандартных ноутбуков, поэтому этот малыш работает тихо и стабильно при любой нагрузке.

Несмотря на то что ROG Flow Z13 уже достаточно мощный для большинства сценариев использования, у него есть возможность добавить еще больше огня. Подключив к устройству внешнюю видеокарту XG Mobile, можно получить график нового уровня и дополнительные порты для подключения периферии.

И для игры, и для работы

Универсальность ROG Flow Z13 проявляется в гибком выборе дисплея для профессионального гейминга или творческой работы. Дисплей формата 4K Ultra HD будет выдавать чрезвычайно подробное изображение, а на дисплее формата Full HD с частотой обновления 120 Гц игры будут работать очень плавно. Оба дисплея, на которых экран занимает практически все пространство, немного выше, чем обычные экраны, поэтому вмещают больше панелей инструментов и вкладок. Сенсорный интерфейс позволяет более интуитивно взаимодействовать с ноутбуком во время игры и творческих занятий с помощью прикосновений пальцев и стилуса.

Способствует универсальности ROG Flow Z13 и широким наборам портов подключения. Нужно ли подключить два внешних монитора? Есть два порта USB Type-C. Для подключения устройств, которым не требуется максимальной пропускной способности, можно воспользоваться портом USB Type-A.

Портативный помощник

ROG Flow Z13 является очень легким и тонким устройством: при толщине всего 12 мм он весит всего 1,1 кг. Таким образом, он без проблем помещается даже в небольшие сумки и чехлы. При необходимости его клавиатуру можно легко отстегнуть, а само устройство, которое превратилось в планшет, зафиксировать с помощью встроенной подставки, которая позволяет регулировать угол наклона до 170 градусов.