ROG Flow Z13 – справжній ігровий планшет

Чи може планшет бути одночасно потужним ноутбуком, здатним запускати сучасні ігри з якісною графікою, і максимально портативним, щоб супроводжувати вас у будь-яких поїздках?

Так, може, якщо це ROG Flow Z13 від компанії ASUS – 13,4-дюймовий ноутбук-планшет із флагманським 14-ядерним процесором Intel.

«Космічний» дизайн

Зовнішній вигляд ROG Flow нагадує про «космічні перегони» 20-го століття. На його міцному корпусі, виготовленому з алюмінієвого сплаву, викарбувано оригінальний малюнок, який нагадує про підкорення космосу. На корпус пристрою нанесено покриття преміумкласу, що відштовхує вологу, запобігає появі відбитків пальців, а також спрощує очищення поверхні. Додає особливого стилю планшетній частині віконце, вирізане в задній панелі корпусу, через можна побачити материнську плату й компоненти системи в барвистому RGB-підсвічуванні.

Потужна платформа

Навіть найбільш ресурсомісткі ігри працюють легко на флагманському процесорі Intel Core i9-12900H, яким оснащена максимальна конфігурація пристрою. Його 14 ядер і 20 потоків готові для запуску останніх ігор категорії AAA, а чудову графіку гарантує вбудована відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків. Надзвичайно швидка пам’ять LPDDR5 і SSD-накопичувач з місткістю 1 ТБ роблять ROG Flow Z13 першокласним ігровим ноутбуком-планшетом.

Незважаючи на ультракомпактний форм-фактор пристрій відзначається ефективним охолодженням, чому сприяє рідкий метал у ролі термоінтерфейсу процесора та широка випарна камера. Крім того, оскільки гарячі компоненти пристрою під час роботи розміщені високо над столом, вони отримують більше свіжого повітря, ніж компоненти стандартних ноутбуків, тож цей малюк працює тихо й стабільно за будь-якого навантаження.

Незважаючи на те, що ROG Flow Z13 вже достатньо потужний для більшості сценаріїв використання, у нього є можливість додати ще більше вогню. Підключивши до пристрою зовнішню відеокарту XG Mobile, можна отримати графіку нового рівня та додаткові порти для підключення периферії.

І для гри, і для роботи

Універсальність ROG Flow Z13 проявляється у гнучкому виборі дисплея – для професійного геймінгу або творчої роботи. Дисплей формату 4K Ultra HD буде видавати надзвичайно детальне зображення, а на дисплеї формату Full HD з частотою оновлення 120 Гц ігри працюватимуть дуже плавно. Обидва дисплеї, на яких екран займає практично весь простір, трохи вищі, ніж звичайні екрани, а тому вміщують більше панелей інструментів і вкладок. Сенсорний інтерфейс дає змогу більш інтуїтивно взаємодіяти з ноутбуком під час гри та творчих занять за допомогою дотиків пальців і стилуса.

Сприяє універсальності ROG Flow Z13 і широкий набір портів підключення. Потрібно підключити два зовнішні монітори? Є два порти USB Type-C. Для підключення пристроїв, яким не потрібна максимальна пропускна здатність можна скористатися портом USB Type-A.

Портативний помічник

ROG Flow Z13 є надзвичайно легким і тонким пристроєм: за товщини лише 12 мм він важить усього 1,1 кг. Таким чином, він без проблем поміщається навіть у невеликі сумки та чохли. За потреби, його клавіатуру можна легко відстібнути, а сам пристрій, що перетворився на планшет, зафіксувати за допомогою вбудованої підставки, яка дає змогу регулювати кут нахилу до 170 градусів.