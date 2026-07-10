Россия ударила ракетами по порту: есть погибший, вспыхнули масштабные пожары

Ракетный удар

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Российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесчины, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, российская армия в очередной раз атаковала Одесчину крылатыми ракетами. Основной удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры, где в результате обстрела возникли пожары.

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«Враг вновь атаковал Одесчину крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли пожары, которые были локализованы спасателями», — сообщил Кипер.

Глава ОГА также подтвердил, что вследствие российской атаки есть погибший.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметил он.

Сейчас на месте ракетного удара продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба уточнил, что в результате вражеского удара «во время выполнения своих обязанностей погиб докер-механизатор».

«В результате атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, повреждены служебные и бытовые помещения, а также специализированная техника», — добавил он.

Напомним, что российский удар по Одессе в среду, 8 июля, привел к гибели и ранениям людей. Помимо объекта инфраструктуры, пострадала территория автозаправочной станции. Там загорелись маршрутный микроавтобус и топливная колонка.

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