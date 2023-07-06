СБУ задержала интернет-пирата: подпольно транслировал программы РосТВ и контент украинских медиагрупп

Инициатива "Чистое небо", в состав которой входит 1+1 media, продолжает активную антипиратскую деятельность и помогает фиксировать правонарушения совместно с компетентными органами. Так, в сотрудничестве с кибердепартаментом Службы безопасности Украины, недавно было обнаружено нарушение авторских прав на общую сумму ущерба почти в 290 000 000 грн. В частности, задержанный в Киеве подозреваемый незаконно распространял на платной основе контент украинских телеканалов, а также организовывал ретрансляцию российского телевидения, что запрещено в Украине и признано враждебной пропагандой.

Для реализации такой незаконной деятельности подозреваемый обустроил в собственном доме подпольный "ретрансляционный центр" со специальным программным обеспечением. Он предлагал своим клиентам платную "подписку" на просмотр украинских и подсанкционных каналов российского телевидения, среди которых — прокремлевские рупоры "Россия-24", "Звезда" и "Россия сегодня".

Онлайн-эфиры обеспечивали две интернет-платформы, которые подозреваемый также использовал для рекламы видеоуслуг.

Таким образом, страна-агрессор получала дополнительный канал для массового распространения дезинформации и прокремлевских нарративов в инфопространстве Украины. довольно понятна — дискредитировать украинские власти и Силы обороны, распространять фейки и нарративы кремля. Мы в 1+1 media и совместно с Инициативой "Чистое небо" держим руку на пульсе и оперативно отслеживаем подобные кейсы для дальнейшего предотвращения. Спасибо партнерам за сотрудничество", — прокомментировал Вячеслав Миенко, руководитель инициативы "Чистое небо" и заместитель генерального директора 1+1 media по правовым вопросам.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта. Так, во время обысков по адресу жительства подозреваемого обнаружена компьютерная техника с поличным и программное обеспечение, которое декодировало телеканалы при их ретрансляции. Фигурант сообщен о подозрении в совершении преступления и направлен обвинительный акт в Оболонский районный суд г. Киева. В ближайшие дни вопрос привлечения нарушителя к уголовной ответственности будет решать суд.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры г. Киева.

Справка:

Напомним, что инициатива "Чистое небо" создана летом 2013 с целью развития в уанете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением права интеллектуальной собственности. ИКН насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.