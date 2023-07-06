СБУ затримала інтернет-пірата: підпільно транслював програми росТБ і контент українських медіагруп

Ініціатива "Чисте небо", до складу якої входить 1+1 media, продовжує активну антипіратську діяльність і допомагає фіксувати правопорушення спільно з компетентними органами. Так, у співпраці з кібердепартаментом Служби безпеки України нещодавно було виявлено порушення авторських прав на загальну суму збитків у майже 290 000 000 грн. Зокрема, затриманий у Києві підозрюваний незаконно поширював на платній основі контент українських телеканалів, а також організовував ретрансляцію російського телебачення, що заборонене в Україні та визнане ворожою пропагандою.

Для реалізації такої незаконної діяльності підозрюваний облаштував у власному помешканні підпільний "ретрансляційний центр" зі спеціальним програмним забезпеченням. Він пропонував своїм клієнтам платну "підписку" на перегляд українських і підсанкційних каналів російського телебачення, серед яких – прокремлівські рупори "росія-24», "звєзда" і "росія сьогодні".

Онлайн-ефіри забезпечували дві інтернет-платформи, які підозрюваний також використовував для реклами відеопослуг.

"Таким чином країна-агресор отримувала додатковий канал для масового поширення дезінформації та прокремлівських наративів в інфопросторі України. В умовах великої війни, коли протидія рф ведеться також на інформаційному фронті, подібні ситуації грають на руку ворогу, адже відкривають доступ до ворожої пропаганди, мета якої доволі зрозуміла – дискредитувати українську владу та Сили оборони, поширювати фейки й наративи кремля. Ми в 1+1 media, спільно з Ініціативою "Чисте небо", тримаємо руку на пульсі та оперативно відслідковуємо подібні кейси задля їх подальшого унеможливлення. Дякуємо партнерам за співпрацю", – прокоментував Вʼячеслав Мієнко, керівник Ініціативи "Чисте небо" та заступник генерального директора 1+1 media з правових питань.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта. Так, під час обшуків за адресою проживання підозрюваного виявлено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та програмне забезпечення, яке декодувало телеканали під час їх ретрансляції. Фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, обвинувальний акт направлено до Оболонського районного суду м. Києва. Найближчими днями питання притягнення порушника до кримінальної відповідальності вирішуватиме суд.

Заходи з викриття правопорушення проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

Довідково:

Нагадаємо, що Ініціатива "Чисте небо" створена влітку 2013 року з метою розвитку в УАнеті легального аудіовізуального продукту та боротьби з ресурсами, що поширюють контент із порушенням права інтелектуальної власності. ІЧН нараховує більше 20 учасників і партнерів, серед яких найбільші гравці медіаринку України.