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СБУ затримала інтернет-пірата: підпільно транслював програми росТБ і контент українських медіагруп

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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СБУ затримала інтернет-пірата: підпільно транслював програми росТБ і контент українських медіагруп

Було виявлено порушення авторських прав на загальну суму збитків у майже 290 000 000 грн

Підозрюваний облаштував у власному помешканні підпільний "ретрансляційний центр" зі спеціальним програмним забезпеченням.

Ініціатива "Чисте небо", до складу якої входить 1+1 media, продовжує активну антипіратську діяльність і допомагає фіксувати правопорушення спільно з компетентними органами. Так, у співпраці з кібердепартаментом Служби безпеки України нещодавно було виявлено порушення авторських прав на загальну суму збитків у майже 290 000 000 грн. Зокрема, затриманий у Києві підозрюваний незаконно поширював на платній основі контент українських телеканалів, а також організовував ретрансляцію російського телебачення, що заборонене в Україні та визнане ворожою пропагандою.

Для реалізації такої незаконної діяльності підозрюваний облаштував у власному помешканні підпільний "ретрансляційний центр" зі спеціальним програмним забезпеченням. Він пропонував своїм клієнтам платну "підписку" на перегляд українських і підсанкційних каналів російського телебачення, серед яких – прокремлівські рупори "росія-24», "звєзда" і "росія сьогодні".

Онлайн-ефіри забезпечували дві інтернет-платформи, які підозрюваний також використовував для реклами відеопослуг.

"Таким чином країна-агресор отримувала додатковий канал для масового поширення дезінформації та прокремлівських наративів в інфопросторі України. В умовах великої війни, коли протидія рф ведеться також на інформаційному фронті, подібні ситуації грають на руку ворогу, адже відкривають доступ до ворожої пропаганди, мета якої доволі зрозуміла дискредитувати українську владу та Сили оборони, поширювати фейки й наративи кремля. Ми в 1+1 media, спільно з Ініціативою "Чисте небо", тримаємо руку на пульсі та оперативно відслідковуємо подібні кейси задля їх подальшого унеможливлення. Дякуємо партнерам за співпрацю", – прокоментував Вʼячеслав Мієнко, керівник Ініціативи "Чисте небо" та заступник генерального директора 1+1 media з правових питань.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта. Так, під час обшуків за адресою проживання підозрюваного виявлено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та програмне забезпечення, яке декодувало телеканали під час їх ретрансляції. Фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, обвинувальний акт направлено до Оболонського районного суду м. Києва. Найближчими днями питання притягнення порушника до кримінальної відповідальності вирішуватиме суд.

Заходи з викриття правопорушення проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

Довідково:

Нагадаємо, що Ініціатива "Чисте небо" створена влітку 2013 року з метою розвитку в УАнеті легального аудіовізуального продукту та боротьби з ресурсами, що поширюють контент із порушенням права інтелектуальної власності. ІЧН нараховує більше 20 учасників і партнерів, серед яких найбільші гравці медіаринку України.

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Дата публікації
Перегляди
318
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