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Установили угловые отражатели: россияне пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Установили угловые отражатели: россияне пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow

Россияне установили на Крымском мосту угловые отражатели / Фото: Associated Press

Российские оккупанты в Крыму боятся, что украинцы применят по Крымскому мосту ракеты Storm Shadow. Поэтому на незаконном здании уже появились угловые отражатели.

Российские оккупанты обеспокоены судьбой незаконного Крымского моста, поэтому устанавливают на нем примитивные угловые отражатели.

Об этом сообщает движение "АТЕШ".

Так, агенты "АТЕШ" сообщили об активности сотрудников ФСБ на Крымском мосту. Российские специалисты, пригнанные из Москвы, установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Отмечается, что таким образом россияне пытаются спасти свое "достояние" от ракет Storm Shadow.

"Это снова подтверждает подготовку россией теракта на ЗАЭС и страх перед ответными мерами за совершенное преступление", — заявил "АТЕШ".

Россияне установили на Крымском мосту угловые отражатели/Фото: Telegram/АТЕШ (https://t.me/atesh_ru/1190) / ©
Россияне установили на Крымском мосту угловые отражатели/Фото: Telegram/АТЕШ (https://t.me/atesh_ru/1190)

Напомним, ранее сообщалось, что на въезде во временно оккупированный Крым россияне ужесточили проверки – туристы стоят по семь часов в 8-километровых пробках, охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки из-за опасений, что боевики ЧВК "Вагнера" могут готовить подрыв Крымского моста .

Кроме того, 24 мая 2023 года армия РФ провела учения по безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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