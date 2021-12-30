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Школы со всей Украины получили 61 тысячу ноутбуков для учителей

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Школы со всей Украины получили 61 тысячу ноутбуков для учителей

pixabay.com

На этот проект было выделено более одного миллиарда гривен.

61 тысячу ноутбуков для учителей закупило Министерство образования совместно с Минцифрой. Технику получили школы по всей Украине.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 30 декабря.

В Минобразования отмечают, что все идет по плану, даже удалось перевыполнить проект. А средства, которые удалось сэкономить – это более 100 млн грн. Из которых 73 млн грн – правительство направит на образование. На эту сумму можно будет купить около пятидесяти автобусов для школьников. А остаток вернется в бюджет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. К 2023 году каждый учитель будет иметь собственную технику.

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