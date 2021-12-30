Школи зі всієї України отримали 61 тисячу ноутбуків для вчителів

На цей проєкт було виділено понад один мільярд гривень.
61 тисячу ноутбуків для вчителів закупило Міністерство освіти спільно з Мінцифрою. Техніку отримали школи зі всієї України.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 30 грудня.
У Міносвіти наголошують, усе йде за планом, навіть вдалося перевиконати проєкт. А кошти, які вдалося заощадити - це понад 100 млн грн. З яких 73 млн грн - уряд спрямує на освіту. На цю суму можна буде придбати близько п'ятдесяти автобусів для школярів. А залишок повернеться в бюджет.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. До 2023 року кожен вчитель матиме власну техніку.
Читайте також:
- Вчителям в Україні підвищують зарплату: коли і наскільки
- "Global Teacher Prize Ukraine": хто вони - топ-10 кращих вчителів країни