Школи зі всієї України отримали 61 тисячу ноутбуків для вчителів

Школи зі всієї України отримали 61 тисячу ноутбуків для вчителів

На цей проєкт було виділено понад один мільярд гривень.

61 тисячу ноутбуків для вчителів закупило Міністерство освіти спільно з Мінцифрою. Техніку отримали школи зі всієї України.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 30 грудня.

У Міносвіти наголошують, усе йде за планом, навіть вдалося перевиконати проєкт. А кошти, які вдалося заощадити - це понад 100 млн грн. З яких 73 млн грн - уряд спрямує на освіту. На цю суму можна буде придбати близько п'ятдесяти автобусів для школярів. А залишок повернеться в бюджет.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. До 2023 року кожен вчитель матиме власну техніку.

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