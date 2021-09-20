"Global Teacher Prize Ukraine": хто вони - топ-10 кращих вчителів країни

Володаря Премії оголосять вже 2 жовтня у самому центрі столиці.

Ім'я свого найкращого вчителя уже невдовзі почує країна. П’ята, ювілейна всеукраїнська премія "Global Teacher Prize Ukraine" – на фінішній прямій. Відбір претендентів на неї тривав упродовж року. Із понад трьох тисяч охочих позмагатися до фіналу дійшли десятеро педагогів із Харкова, Херсона, Одеси, Дніпра, Києва, Мелітополя. У Полтаві вони уперше зустрілися із журі .

Про це 20 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Анкети, відбори, презентації – вони з усім впоралися і нарешті десятеро супервчителів у фіналі національної премії. Останнє випробування – відкритий урок. На підготовку мали пів години. Викладати незнайому тему треба в парі з іншим педагогом. Та учасники переконують - готові і знають чим вражати.

Уроки для учнів 4-10 класів в одній із полтавських шкіл стартували одночасно у кількох аудиторіях.

Діти – майже не сидять за партами, вони стрибають, плескають у долоні, дригають ногами. А дехто з учителів навіть вдається до "магії". Хтось – до лірики і співу, не залишаючи осторонь і журі.

П’ятий рік поспіль незмінною кураторкою освітянського проєкту лишається ведуча ТСН Наталя Мосейчук. Каже, нинішні учасники премії – перевершили її очікування.

"Подивіться на теми уроків – стартапи - і наскільки комфортно малишні і дітлашні в цій темі бути. Мені дуже подобається що 70 відсотків цьогорічної премії – це молоді вчителі, це означає, що молодь залишається у школах. Вони говорять однією мовою, вони на одній хвилі – це важливо", - зазначає вона.

Новини України: премія Глобал Тічер Прайз на фінішній прямій – хто стане кращим вчителем країни

"Global Teacher Prize Ukraine" - це не змагання між вчителями, а насамперед впровадження якісних змін в освіті, певна засновниця Премії Зоя Литвин. Каже, ідеї переможців підхоплюють їхні колеги, які вже не бояться експериментів та креативу.

"Бачимо реальні зміни, перша – це соціологічні заміри, які показують, що престиж професії – він реально зріс. І зріс він більше ніж на 40 відсотків за всього лише 4 роки. Тому що тепер вчителі стають супергероями, про них розповідають з екранів", - говорить вона.

Та найголовніше – реакція дітей на цих супергероїв.

Натхненні та щасливі учасники проєкту залишають полтавську школу, але скоро зустрінуться знову. Володаря Премії оголосять вже 2 жовтня у самому центрі столиці.

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