"Global Teacher Prize Ukraine": кто они — топ-10 лучших учителей страны

Обладателя Премии объявят уже 2 октября в самом центре столицы.

Имя своего лучшего учителя уже вскоре услышит страна. Пятая, юбилейная Всеукраинская премия "Global Teacher Prize Ukraine" — на финишной прямой. Отбор претендентов на нее длился в течение года. Из более трех тысяч желающих посоревноваться в финал вышли десять педагогов из Харькова, Херсона, Одессы, Днепра, Киева, Мелитополя. В Полтаве они впервые встретились с жюри.

Об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Анкеты, отборы, презентации — они со всем справились и наконец десять суперучителей в финале национальной премии. Последнее испытание — открытый урок. На подготовку имели полчаса. Преподавать незнакомую тему нужно было в паре с другим педагогом. Но участники уверяют — готовы и знают чем поражать.

Уроки для учеников 4-10 классов в одной из полтавских школ стартовали одновременно в нескольких аудиториях.

Дети — почти не сидят за партами, они прыгают, хлопают в ладоши, дрыгают ногами. Некоторые из учителей даже прибегают к "магии". Кто-то — к лирике и пению, не оставляя в стороне и жюри.

Пятый год подряд неизменным куратором образовательного проекта остается ведущая ТСН Наталья Мосейчук. Говорит, нынешние участники премии — превзошли ее ожидания.

"Посмотрите на темы уроков — стартапы — и насколько комфортно малышне и детворе в этой теме быть. Мне очень нравится что 70 процентов премии — это молодые учителя, это означает, что молодежь остается в школах. Они говорят на одном языке, они на одной волне — это важно ", — отмечает она.

"Global Teacher Prize Ukraine" — это не соревнование между учителями, а прежде всего внедрение качественных изменений в образовании, уверена основательница Премии Зоя Литвин. Говорит, идеи победителей подхватывают их коллеги, которые уже не боятся экспериментов и креатива.

"Видим реальные изменения, первая — это социологические замеры, которые показывают, что престиж профессии — он реально вырос. И вырос он более чем на 40 процентов за всего лишь 4 года. Потому что теперь учителя становятся супергероями, о них рассказывают с экранов", — говорит она.

Но самое главное — реакция детей на этих супергероев.

Вдохновленные и счастливые участники проекта покидают полтавскую школу, но скоро встретятся снова. Обладателя Премии объявят уже 2 октября во самом центре столицы.

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