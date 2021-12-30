Віражі на шляхах: у Дніпрі влаштували новорічний дрифт

Віражі на шляхах: у Дніпрі влаштували новорічний дрифт

У дрифті взяли участь десятки учасників, що згуртувалися у соцмережах.

У Дніпрі водії влаштували новорічний дрифт на міських дорогах під гучну музику.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У Дніпрі влаштували нічний новорічний автопробіг. У ньому взяли участь десятки учасників, що згуртувалися у соцмережах.

Віражі на шляхах та колону транспорту у гірляндах фільмували випадкові свідки та самі учасники. Зокрема, як машини кружляють просто перед мерією. А потім вишиковуються на центральному мосту.

Учасники готувалися заздалегідь. Не пошкодували грошей на світлодіодні гірлянди та декор, аби рясно прикрасити власний транспорт до свята. Одне авто їздило із відкритими дверцятами, бо там були колонки для музичного супроводу.

Враження у містян від цього дійства різні. Хтось радів, а хтось обурювався через подекуди заблокований рух на дорогах або перерваний гучною музикою сон.

У Дніпрі вночі відбувся новорічний автопробіг | Новини України

Нагадаємо, що на Чернігівщині родина на подвір'ї встановила ілюмінацію з двох тисяч лампочок.

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