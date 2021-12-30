День ангела 31 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 15 імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 31 грудня святкують: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Ілля, Марк, Микола, Михайло, Семен, Сергій, Софія, Тадей, Федір.

Чоловічі іменини

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого перекладу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. Водночас його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

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Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку – доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло – відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко вжитися.

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Тадей

Ім'я Тадей, від єврейського — "похвала". Якщо людину звуть Тадей, то яскраво вираженими рисами її характеру будуть працьовитість і наполегливість. Його практично неможливо застати в неробстві, тому що він завжди чимось зайнятий: щось робить, винаходить, ремонтує. Чоловік із таким ім'ям цікавиться не тільки інформацією, пов'язаною з його професією або захопленнями. Він цікавиться політикою, любить про неї поговорити, висловити своє ставлення до подій.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Віра

Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать. Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і має особливу чутливість, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

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