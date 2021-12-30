Виражи на дорогах: в Днепре устроили новогодний дрифт

Виражи на дорогах: в Днепре устроили новогодний дрифт

В дрифте приняли участие десятки участников, сплотившихся в соцсетях.

В Днепре водители устроили новогодний дрифт на городских дорогах под громкую музыку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Днепре устроили ночной новогодний автопробег. В нем приняли участие десятки объединившихся в соцсетях участников.

Виражи на дороге и колонну транспорта в гирляндах снимали случайные свидетели и сами участники. В частности, как машины кружат прямо перед мэрией. А потом выстраиваются на центральном мосту.

Участники готовились заранее. Не пожалели денег на светодиодные гирлянды и декор, чтобы украсить собственный транспорт к празднику. Один автомобиль ездил с открытой дверцей, потому что там были колонки для музыкального сопровождения.

Впечатления у горожан от этого действа разные. Кто-то радовался, а кто-то возмущался из-за кое-где заблокированного движения на дорогах или прерванного громкой музыкой сна.

В Днепре ночью прошел новогодний автопробег | Новости Украины

Напомним, что на Черниговщине семья во дворе установила иллюминацию из двух тысяч лампочек.

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