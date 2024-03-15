Поставки боеприпасов ВСУ: Дуда сообщил, почему эта помощь очень важна

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что снабжение боеприпасами украинским Вооруженным силам поможет остановить новое наступление российской оккупационной армии.

Об этом он заявил во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дуда приветствовал решение ряда европейских стран по поддержке ВСУ в плане поставки вооружений.

"Мы надеемся, что большие поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время, помогут подготовить оборону от возможных дальнейших попыток россиян начать наступление", — заявил польский лидер.

По его словам, во время визита в США он пытался убедить американцев усилить поддержку Киева.

"Когда защитники Украины получат современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому давлению", — добавил Дуда.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике страны НАТО за малую помощь Украине. Он призвал союзников увеличить объемы поставок боеприпасов, чтобы помочь ВСУ удержать линию фронта.

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