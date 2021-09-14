Среда будет теплой: прогноз погоды в Украине на 15 сентября

Среда будет теплой: прогноз погоды в Украине на 15 сентября

Днем температура воздуха прогреется до 23-27°.

В среду, 15 сентября, в Украине будет тепло и сухо.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°), на высокогорье Карпат 13-15°, в южной части и в Донецкой области ночью 12-17°, днем 23-27°.

В Киеве 15 сентября также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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