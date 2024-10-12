Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
По информации аналитиков, враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и Островского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности от Запада.
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