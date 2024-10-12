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Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российская армия пытается продвигаться вперед / Фото: Associated Press

Аналитики обновили карту боевых действий.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По информации аналитиков, враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и Островского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности от Запада.

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