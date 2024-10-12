Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По информации аналитиков, враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и Островского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности от Запада.

Также читайте Украинские бойцы сорвали намерения врага на Курщине: что известно

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.