Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапа бойових дій на фронті оновлена.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

За інформацією аналітиків, ворог просунувся біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу.

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