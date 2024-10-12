Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Мапа бойових дій на фронті оновлена.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
За інформацією аналітиків, ворог просунувся біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу.
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