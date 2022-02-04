Стоимость проезда в троллейбусах Херсона подорожает раньше запланированного

Стоимость проезда в троллейбусах Херсона подорожает раньше запланированного

Проезд в троллейбусе будет стоить 6 гривен.

Новые тарифы на проезд в херсонских троллейбусах начнут действовать раньше. Неделей ранее исполком горсовета проголосовал за установление новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом идет речь на сайте Херсонского городского совета.

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3 февраля исполком городского совета внес изменения в решение об установлении тарифов на услуги городского пассажирского транспорта. Из текста документа исключили абзац, в котором говорится о вступлении в силу тарифа на проезд в городских троллейбусах в размере 6 грн с 1 июля.

Теперь новые тарифы на проезд в электротранспорте будут действовать с момента опубликования решения.

Ранее стало известно, что исполком Херсонского городского совета проголосовал за повышение тарифов на перевозку общественным транспортом. Проезд в троллейбусе будет стоить 6 гривен.

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Напомним, последний раз плату за проезд в транспорте Херсона повышали в августе 2021 года.