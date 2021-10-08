В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.

Новые тарифы в Одессе начнут действовать с 1 ноября. Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

О таком сообщили на сайте мэрии.

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Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит

в случае наличного расчета за проезд в размере 8 грн за разовую перевозку одного пассажира;

в случае безналичного расчета за проезд в подвижном составе с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт, в размере 7 грн за разовую перевозку одного пассажира.

Стоимость услуг по перевозке пассажиров фуникулером будет составлять 10 грн за разовую перевозку одного пассажира.

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.

"Действующие тарифы на проезд в электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных билетов для проезда на трамвае и троллейбусе — на уровне 2016 года. Повышение обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги ", — добавили в горсовете.

Ранее стало известно, что в сентябре проезд в маршрутках Одессы подорожал до 10 грн.

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