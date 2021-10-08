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В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

odessa.online

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.

Новые тарифы в Одессе начнут действовать с 1 ноября. Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

О таком сообщили на сайте мэрии.

Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит

  • в случае наличного расчета за проезд в размере 8 грн за разовую перевозку одного пассажира;
  • в случае безналичного расчета за проезд в подвижном составе с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт, в размере 7 грн за разовую перевозку одного пассажира.
  • Стоимость услуг по перевозке пассажиров фуникулером будет составлять 10 грн за разовую перевозку одного пассажира.

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.

"Действующие тарифы на проезд в электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных билетов для проезда на трамвае и троллейбусе — на уровне 2016 года. Повышение обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги ", — добавили в горсовете.

Ранее стало известно, что в сентябре проезд в маршрутках Одессы подорожал до 10 грн.

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