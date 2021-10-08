В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.
Новые тарифы в Одессе начнут действовать с 1 ноября. Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.
О таком сообщили на сайте мэрии.
Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит
- в случае наличного расчета за проезд в размере 8 грн за разовую перевозку одного пассажира;
- в случае безналичного расчета за проезд в подвижном составе с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт, в размере 7 грн за разовую перевозку одного пассажира.
- Стоимость услуг по перевозке пассажиров фуникулером будет составлять 10 грн за разовую перевозку одного пассажира.
Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов.
"Действующие тарифы на проезд в электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных билетов для проезда на трамвае и троллейбусе — на уровне 2016 года. Повышение обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги ", — добавили в горсовете.
Ранее стало известно, что в сентябре проезд в маршрутках Одессы подорожал до 10 грн.