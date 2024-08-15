Студентка обвинила преподавателя КНУ в сексуальных домогательствах

Студентка Киевского национального университета Марина Калашникова обвинила преподавателя, заведующего кафедрой биохимии Учебно-научного центра "Институт биохимии и медицины" Алексея Савчука в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщил Студенческий парламент УНЦ "ИБМ" в Telegram.

В студпарламенте рассказали, что в июле в университете созвали комиссию, чтобы рассмотреть обращение студентки по поводу инцидента.

Впоследствии 23 июля комиссия была созвана повторно с участием студпарламента УНЦ "ИБМ", где к согласию пришли все члены комиссии и соответственно поставили свои подписи.

"Комиссия Института, созванная для рассмотрения этого дела, завершила свое расследование и дальнейшие действия перешли на уровень Университета", – говорится в сообщении.

В комментарии "УП. Жизнь" ректор Киевского национального университета Владимир Бугров рассказал, что полиция осуществляет проверку.

"После того, как мы получим выводы их расследования, будут приняты соответствующие правовые меры. Преподаватель сейчас находится в отпуске", – отметил Бугров.

Относительно комментариев студентки Марины Калашниковой, то они пока не получены.

Позже студенческий парламент УНЦ "ИБМ" в Telegram сообщил, что полиция тоже завершила свое расследование.

"Поскольку по действующему законодательству оно может длиться до одного месяца и должно содержать прямые доказательства", — добавили там.

Ранее стало известно, что в столице 54-летний мужчина отправлял школьнице порно и зазывал домой. Следствие установило, что обидчик начал общение с ней на откровенные сексуальные темы, отправлял фото и видео порнографического содержания. Кроме того, мужчина пригласил ребенка к себе домой.

Читайте также: