Студентка звинуватила викладача КНУ в сексуальних домаганнях

Студентка Київського національного університету Марина Калашнікова звинуватила викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини" Олексія Савчука у сексуальних домаганнях.

Про це повідомив Студентський парламент ННЦ "ІБМ" у Telegram.

У Студпарламенті розповіли, що в липні в університеті скликали комісію, щоб розглянути звернення студентки щодо інциденту.

Згодом, 23 липня, комісія скликана повторно за участю Студпарламенту ННЦ "ІБМ", де згоди дійшли всі члени комісії та відповідно поставили свої підписи.

"Комісія Інституту, яку скликали для розгляду цієї справи, завершила своє розслідування та подальші дії перейшли на рівень Університету", – йдеться у повідомленні.

У коментарі "УП. Життя" ректор Київського національного університету Володимир Бугров розповів, що поліція здійснює перевірку. П

"Після того, як ми отримаємо висновки їхнього розслідування, буде вжито відповідних правових заходів. Викладач зараз перебуває у відпустці", – зазначив Бугров.

Щодо коментарів студентки Марини Калашнікової, їх поки не отримано.

Пізніше студентський парламент ННЦ "ІБМ" у Telegram повідомив, що поліція теж завершила своє розслідування.

"Так як за чинним законодавством воно може тривати до одного місяця та має містити прямі докази", – додали там.

Раніше стало відомо, що у столиці 54-річний чоловік відправляв школярці порно та зазивав додому. Слідство встановило, що кривдник почав спілкування із нею на відверті сексуальні теми, відправляв фото та відео порнографічного змісту. Крім того, чоловік запросив дитину до себе додому.

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