Субсидии 2022 года: стоит ли украинцам их ждать

Грядет холодный сезон, а вместе с ним у многих украинцев возникает вопрос: чем они будут оплачивать коммунальные услуги и будут ли субсидии? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

О том, будут ли субсидии в 2022 году, рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Он сообщил, что ситуация с выплатами субсидий, социальных средств и льгот в настоящее время затруднена. Это происходит прежде всего потому, что часто люди не имеют возможности обратиться в органы, которые этими задачами занимаются.

Именно поэтому правительство приняло решение об автоматическом переназначении субсидий 2022 года (с учетом имеющихся на сегодняшний день тарифов и доходов) без необходимости обращения граждан и тех хозяйств, которые прошлогоднего отопительного сезона их получали. Среди хозяйств в прошлом году субсидию получало 2,5 млн, а еще 1,5 млн – имели льготы.

Следует обратить внимание, что доходы некоторых граждан из-за войны могли уменьшиться. Поэтому они могут дополнительно оформить коммунальные субсидии в 2022 году, обратившись в соответствующие органы. Сделать это нужно до начала отопительного сезона. Виталий Музыченко прогнозирует, что в текущем году количество потребителей субсидий может возрасти на 10-15%.

Субсидии для ВПЛ и безработных

Если гражданин потерял работу, он может обратиться в центр занятости, стать там на учет, осуществляя активные меры по поиску новой работы. В этом случае человеку будет назначена пособие по безработице. После этого он также сможет оформить и жилищную субсидию.

Субсидии для ВПЛ назначаются по месту фактического проживания. Для оформления нужно предоставить документы, подтверждающие статус внутренне переселенного лица.