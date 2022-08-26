Субсидії 2022 року: чи варто українцям їх очікувати

Наближається холодний сезон, а разом з ним у багатьох українців виникає запитання: чим вони будуть оплачувати комунальні послуги та чи будуть субсидії? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про те, чи будуть субсидії 2022 року, розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Він повідомив, що ситуація з виплатами субсидій, соціальних коштів та пільг наразі ускладнена. Це відбувається, насамперед, через те, що часто люди не мають можливості звернутися до органів, які цими завданнями займаються.

Саме тому уряд ухвалив рішення про автоматичне перепризначення субсидій 2022 року (з урахуванням тарифів та доходів, які є на сьогоднішній день) без необхідності звернення громадян та тих господарств, які минулорічного опалювального сезону їх отримували. Серед господарств минулого року субсидію отримувало 2,5 млн, а ще 1,5 млн - мали пільги.

Варто звернути увагу, що доходи деяких громадян через війну могли зменшитися. Тому вони можуть додатково оформити комунальні субсидії 2022 року, звернувшись до відповідних органів. Зробити це потрібно до початку опалювального сезону. Віталій Музиченко прогнозує, що цьогоріч кількість споживачів субсидій може зрости на 10-15%.

Субсидії для ВПО та безробітних

Якщо громадянин втратив роботу, він може звернутися до центру зайнятості, стати там на облік, здійснюючи активні заходи стосовно пошуку нової роботи. В цьому разі людині буде призначена допомога з безробіття. Після цього вона також зможе оформити і житлову субсидію.

Субсидії для ВПО призначаються за місцем фактичного проживання. Для оформлення потрібно подати документи, які підтверджують статус внутрішньо переселеної особи.