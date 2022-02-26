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Сумы и Чернигов держатся — Офис президента

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Сумы и Чернигов держатся — Офис президента

Алексей Арестович опроверг информацию о том, что россияне захватили половину города Сумы.

Города Сумы и Чернигов держатся и сопротивляются оккупантам.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сумы полностью под контролем украинских властей. Несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина Сум под ними (оккупантами — Ред.), по уточненной информации, Сумы полностью под нами. И в Сумах нынешние и бывшие военные, а также простые граждане организовались сами и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут им тылы: топливо, бензовозы", — сказал Арестович.

По его словам, в Сумском направлении российская армия полностью деморализована.

"Там не происходят никакие действия: нет топлива, нет настроения, нет морали", — подытожил советник главы ОП.

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