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Харьков держится и показывает блестящие результаты – Арестович

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Харьков держится и показывает блестящие результаты – Арестович

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Харьков держится.

Об этом он сказал на брифинге.

Арестович подчеркнул, что Харьков, как вторая столица Украины, показывает блестящие результаты своей боевой работы.

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