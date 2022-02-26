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Харків тримається і показує блискучі результати - Арестович

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Харків тримається і показує блискучі результати - Арестович

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Харків тримається.

Про це він сказав під час брифінгу.

Арестович наголосив, що Харків, як друга столиця України, показує блискучі результати своєї бойової роботи.

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