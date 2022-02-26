У Рівному у сховищі обласного перинатального центру народилася дитина

У породіллі почалися перейми, щойно прозвучала повітряна тривога.

В укритті Рівненського обласного перинатального центру народилася дитина. Про це повідомила головна лікарка Вікторія Єнікєєва. Породілля — 16-річна жителька колишнього Острозького району. У неї почалися перейми, щойно прозвучала повітряна тривога о 15.30. Її перенесли до сховища. Там і народився хлопчик. Мама та дитина почуваються добре. Рівненський обласний перинатальний центр працює в штатному режимі. На час повітряної тривоги жінки та новонароджені транспортуються у сховище, а після відбою повертаються до своїх палат.