Нарешті: Німеччина надає Україні зброю

Берлін надає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger

Німеччина після довгих вагань і дискусій нарешті погодилася надати Україні озброєння.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Російська атака знаменує переломний момент. Нашим обов’язком є зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Путіна. Ось чому ми поставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні", — написав Шольц.