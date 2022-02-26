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Комендантська година в Україні: де запроваджена і що це означає

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Комендантська година в Україні: де запроваджена і що це означає

sud.ua

Хто перебуватиме на вулиці - вважатиметься диверсантом.

На момент публікації 26 лютого комендантську годину в Україні вже запровадили 14 міст та їх областей.

Вона передбачає заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях усім особам, які не мають спеціально виданих перепусток і посвідчень. 

Де в Україні діє комендантська година:

  • Київ - від 17:00 до 8:00
  • Дніпро -  від 20:00 до 6:00
  • Одеса - від 19:00 до 06:00
  • Харків - від 18:00 до 6:00
  • Луганськ - від 18:00 до 6:00
  • Черкаси - від 22:00 до 6:00
  • Вінниця - від 22:00 до 7:00
  • Житомир - від 22:00 до 6:00
  • Запоріжжя - від 22:00 до 6:00
  • Миколаїв - від 22:00 до 6:00
  • Полтава - від 22:00 до 6:00
  • Рівне - від 22:00 до 6:00
  • Черкаси - від 22:00 до 6:00
  • Чернігів - від 22:00 до 6:00

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