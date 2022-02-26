Комендантська година в Україні: де запроваджена і що це означає

Хто перебуватиме на вулиці - вважатиметься диверсантом.
На момент публікації 26 лютого комендантську годину в Україні вже запровадили 14 міст та їх областей.
Вона передбачає заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях усім особам, які не мають спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Де в Україні діє комендантська година:
- Київ - від 17:00 до 8:00
- Дніпро - від 20:00 до 6:00
- Одеса - від 19:00 до 06:00
- Харків - від 18:00 до 6:00
- Луганськ - від 18:00 до 6:00
- Черкаси - від 22:00 до 6:00
- Вінниця - від 22:00 до 7:00
- Житомир - від 22:00 до 6:00
- Запоріжжя - від 22:00 до 6:00
- Миколаїв - від 22:00 до 6:00
- Полтава - від 22:00 до 6:00
- Рівне - від 22:00 до 6:00
- Черкаси - від 22:00 до 6:00
- Чернігів - від 22:00 до 6:00
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