Комендантська година в Україні: де запроваджена і що це означає

Комендантська година в Україні: де запроваджена і що це означає

Хто перебуватиме на вулиці - вважатиметься диверсантом.

На момент публікації 26 лютого комендантську годину в Україні вже запровадили 14 міст та їх областей.

Вона передбачає заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях усім особам, які не мають спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Де в Україні діє комендантська година:

Київ - від 17:00 до 8:00

- від до 8:00 Дніпро - від 20:00 до 6:00

- від до 6:00 Одеса - від 19:00 до 06:00

- від до 06:00 Харків - від 18:00 до 6:00

- від до 6:00 Луганськ - від 18:00 до 6:00

- від до 6:00 Черкаси - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Вінниця - від 22:00 до 7:00

- від 22:00 до 7:00 Житомир - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Запоріжжя - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Миколаїв - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Полтава - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Рівне - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Черкаси - від 22:00 до 6:00

- від 22:00 до 6:00 Чернігів - від 22:00 до 6:00

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