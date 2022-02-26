Усі релігійні лідери моляться за наших захисників — Зеленський

Президент України почув слова підтримки від очільників церков та релігійних спільнот.

У суботу, 26 лютого, на третій день російського вторгнення до України президент України Володимир Зеленський провів розмови з лідерами церков та релігійних спільнот України, а також - з Папою Римським.

Про це глава української держави повідомив у своєму зверненні.

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Серед співрозмовників українського президента були предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній, голова Української православної Церкви (Московського патріархату - ТСН) митрополит Онуфрій, головний муфтій України Шейх Ахмед Тамім, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, а також Його Святість Папа Римський Франциск, голова Католицької церкви.

“Всі, абсолютно всі лідери моляться за наших захисників, за душі наших героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу єдність та за нашу перемогу. І це дуже, дуже важливо!” - запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

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