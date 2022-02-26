Все религиозные лидеры молятся за наших защитников.

Президент Украины услышал слова поддержки от руководителей церквей и религиозных общин.

В субботу, 26 февраля, на третий день российского вторжения в Украину президент Украины Владимир Зеленский провел беседы с лидерами церквей и религиозных общин Украины, а также с Папой Римским.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем обращении.

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Среди собеседников украинского президента были предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, глава Украинской православной Церкви (Московского патриархата — ТСН ) митрополит Онуфрий, главный муфтий Украины Шейх Ахмед Тамим, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и Его Святейшество Папа Римский Франциск, предстоятель Католической церкви.

“Все, абсолютно все лидеры молятся за наших защитников, за души наших героев, которые отдали свою жизнь за нашу Украину, за наше единство и за нашу победу. И это очень, очень важно!" – заверил Владимир Зеленский.

Напомним, Папа Римский лично пришел в посольство РФ с просьбой прекратить войну

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