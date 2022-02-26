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Комендантский час в Украине: где введен и что это значит

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Комендантский час в Украине: где введен и что это значит

sud.ua

Кто будет на улице - будет считаться диверсантом.

На момент публикации 26 февраля комендантский час в Украине уже внедрили 14 городов и их областей.

Она предусматривает запрет находиться на улицах и других общественных местах всем лицам, не имеющим специально выданных пропусков и удостоверений.

Где в Украине действует комендантский час:

  • Киев – с 17:00 до 8:00
  • Днепр – с 20:00 до 6:00
  • Одесса – с 19:00 до 06:00
  • Харьков – с 18:00 до 6:00
  • Луганск — с 18:00 до 6:00
  • Черкассы – с 22:00 до 6:00
  • Винница — с 22:00 до 7:00
  • Житомир — с 22:00 до 6:00
  • Запорожье — с 22:00 до 6:00
  • Николаев — с 22:00 до 6:00
  • Полтава – с 22:00 до 6:00
  • Ровно — с 22:00 до 6:00
  • Черкассы  с 22:00 до 6:00
  • Чернигов — с 22:00 до 6:00

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