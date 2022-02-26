Комендантский час в Украине: где введен и что это значит

Кто будет на улице - будет считаться диверсантом.
На момент публикации 26 февраля комендантский час в Украине уже внедрили 14 городов и их областей.
Она предусматривает запрет находиться на улицах и других общественных местах всем лицам, не имеющим специально выданных пропусков и удостоверений.
Где в Украине действует комендантский час:
- Киев – с 17:00 до 8:00
- Днепр – с 20:00 до 6:00
- Одесса – с 19:00 до 06:00
- Харьков – с 18:00 до 6:00
- Луганск — с 18:00 до 6:00
- Черкассы – с 22:00 до 6:00
- Винница — с 22:00 до 7:00
- Житомир — с 22:00 до 6:00
- Запорожье — с 22:00 до 6:00
- Николаев — с 22:00 до 6:00
- Полтава – с 22:00 до 6:00
- Ровно — с 22:00 до 6:00
- Черкассы — с 22:00 до 6:00
- Чернигов — с 22:00 до 6:00
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