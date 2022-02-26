Комендантский час в Украине: где введен и что это значит

Комендантский час в Украине: где введен и что это значит

Кто будет на улице - будет считаться диверсантом.

На момент публикации 26 февраля комендантский час в Украине уже внедрили 14 городов и их областей.

Она предусматривает запрет находиться на улицах и других общественных местах всем лицам, не имеющим специально выданных пропусков и удостоверений.

Где в Украине действует комендантский час:

Киев – с 17:00 до 8:00

– с до 8:00 Днепр – с 20:00 до 6:00

– с до 6:00 Одесса – с 19:00 до 06:00

– с до 06:00 Харьков – с 18:00 до 6:00

– с до 6:00 Луганск — с 18:00 до 6:00

— с до 6:00 Черкассы – с 22:00 до 6:00

– с 22:00 до 6:00 Винница — с 22:00 до 7:00

— с 22:00 до 7:00 Житомир — с 22:00 до 6:00

— с 22:00 до 6:00 Запорожье — с 22:00 до 6:00

— с 22:00 до 6:00 Николаев — с 22:00 до 6:00

— с 22:00 до 6:00 Полтава – с 22:00 до 6:00

– с 22:00 до 6:00 Ровно — с 22:00 до 6:00

— с 22:00 до 6:00 Черкассы — с 22:00 до 6:00

— с 22:00 до 6:00 Чернигов — с 22:00 до 6:00

"Мы будем бороться столько, сколько нужно" - обращение Зеленского

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