Наконец: Германия предоставляет Украине оружие

Берлин предоставляет Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger

Германия после долгих колебаний и дискуссий наконец-то согласилась предоставить Украине вооружение.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Российская атака знаменует переломный момент. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от армии вторжения Путина. Вот почему мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине", — написал Шольц.