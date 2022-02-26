Суми і Чернігів тримаються — Офіс президента

Олексій Арестович спростував інформацію, що росіяни захопили половину міста Суми.

Міста Суми і Чернігів тримаються і чинять опір окупантам.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Суми повністю під контролем української влади. Незважаючи на попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними (окупантами — Ред.), за уточненою інформацією, Суми повністю під нами. І в Сумах теперішні і колтшні військові, а також прості громадяни зорганізувалися самі і тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік противника, палять їм тили: паливо, бензовози", — сказав Арестович.

За його словами, на Сумському напрямку російська армія повністю деморалізована.

"Там не відбуваються жодні дії: нема палива, нема настрою, нема моралі", — підсумував радник голови ОП.