"Таких прилетов не было очень близко": киевляне рассказали об ужасной ночной атаке

Киев пережил атаку / © Associated Press

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Киев приходит в себя после массированной раетной атаки, которую устроила Россия этой ночью.

Горожане рассказывают о пережитом. Так, в доме Мирослав на Лукьяновке вылетели окна, также был поврежден его автомобиль. Мужчина говорит, что жители Лукьяновки уже привыкли к постоянным атакам, однако на этот раз взрыв был ближайшим за все время.

«Те, кто живет на Лукьяновке уже давно привыкли. Просто таких прилетов не было слишком близко. Всегда они были где-то в 200–300 метрах. А сейчас — примерно в 150 метрах, напротив дома», — поделился Мирослав.

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Последствия атаки / © Associated Press

Во время российской атаки Андрей вместе с родными находился дома в коридоре. По его словам, взрывной волной в квартире выбило все окна, поврежден ремонт, мебель и часть бытовой техники.

«Мы находились дома, в коридоре, в момент атаки. Пострадали все окна, пострадал ремонт, отделка квартиры. В основном мебель, в том числе часть техники», — рассказал мужчина.

Атака по Киеву 19 июля — что известно

В ночь на воскресенье, 19 июля, РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Есть погибший и пострадавшие.

Одна из ракет попала прямо в подземный переход. Взрывной волной также был поврежден наземный вестибюль станции метро «Лукьяновская». Сейчас она временно закрыта — поезда «зеленой» ветки следуют мимо станции без остановки. Специалисты уже работают над возобновлением ее работы.

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По данным мониторинговых ресурсов, в течение 40 минут Россия выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет типов «Искандер-М», «Циркон» и С-400. Это самое большое количество баллистических ракет, примененных против столицы за все время полномасштабной войны.

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