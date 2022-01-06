TAXI838 продлевает 15% кэшбек до конца января в monobank Новости компаний

TAXI838 продлевает 15% кэшбек до конца января в monobank Новости компаний

TAXI838 снова дарит партнерский кэшбек для всех, кто пользуется картой monobank. Просто выберите в категории “Партнерский кэшбек” в приложении monobank и отметьте TAXI838.

Всеукраинская информационная служба TAXI838 постоянно на страже низких цен, комфорта и удобства для своих пассажиров.

Напоминаем, что вызвать автомобиль Вы можете с помощью короткого номера 838 или установив приложение TAXI838: onelink.to/_838

TAXI838 – это классическая надежная украинская служба с множеством преимуществ:

Первая всеукраинская служба, представленная в 33 городах Украины. «Одно приложение – вся страна, единственный номер – вся Украина» это не просто слоган, а удобство и уверенность;

Постоянные бонусы за каждую поездку, автоматически начисляемые и эквивалентные гривне, за которые можно рассчитаться за поездку;

Тарифы удивляющие своей выгодностью;

Безопасность. Каждый водитель проходит подробную проверку перед регистрацией, служба всегда оперативно реагирует на обратную связь от пассажиров и помогает в решении любых вопросов;

Возможность управления стоимостью поездки. Вопреки довольно низким тарифам, TAXI838 позволяет управлять стоимостью поездки, если вы используете приложение.

В любых обстоятельствах и настроении, если дует ветер и льет дождь, лень идти пешком или просто хочется любоваться городом через окно авто – все равно TAXI838!