Требовал 2000 гривен: в Днепре неизвестный заминировал школу

Из здания экстренно эвакуировали детей и весь персонал.

В Днепре днем 25 января неизвестные "заминировали" общеобразовательную школу №13, расположенную на улице Драгоманова. Из здания экстренно эвакуировали всех детей и персонал.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Также читайте Сотни сообщений о псведоминировании поступают из оккупированного Донбасса и РФ — МВД

Как стало известно, об инциденте стало известно из письма, которое поступило на электронную почту учебного заведения. “Террорист” потребовал 2000 гривен счет своего мобильного оператора, в противном случае угрожал взорвать “бомбу”.

После чего из здания экстренно эвакуировали детей и весь персонал. На месте работали спасатели, полицейские, взрывотехники и кинологи с собаками.

“Предварительно, по словам директора школы, охранник на территории учебного заведения ничего не нашел. Однако проверка помещения и прилегающей территории продолжается”, — отметило издание.

Читайте также: