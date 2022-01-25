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Требовал 2000 гривен: в Днепре неизвестный заминировал школу

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Требовал 2000 гривен: в Днепре неизвестный заминировал школу

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Из здания экстренно эвакуировали детей и весь персонал.

В Днепре днем 25 января неизвестные "заминировали" общеобразовательную школу №13, расположенную на улице Драгоманова. Из здания экстренно эвакуировали всех детей и персонал.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как стало известно, об инциденте стало известно из письма, которое поступило на электронную почту учебного заведения. “Террорист” потребовал 2000 гривен счет своего мобильного оператора, в противном случае угрожал взорвать “бомбу”.

После чего из здания экстренно эвакуировали детей и весь персонал. На месте работали спасатели, полицейские, взрывотехники и кинологи с собаками.

“Предварительно, по словам директора школы, охранник на территории учебного заведения ничего не нашел. Однако проверка помещения и прилегающей территории продолжается”, — отметило издание.

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