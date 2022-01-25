Вимагав 2000 гривень: у Дніпрі невідомий замінував школу

З будівлі екстрено евакуювали дітей та весь персонал.
У Дніпрі вдень 25 січня невідомі "замінували" загальноосвітню школу №13, розташовану на вулиці Драгоманова. З будівлі екстрено евакуювали всіх дітей та персонал.
Про це пише "Дніпро оперативне".
Як стало відомо, про інцидент стало відомо з листа, який надійшов на електронну пошту навчального закладу. "Терорист" зажадав 2000 гривень на рахунок свого мобільного оператора, інакше погрожував підірвати "бомбу".
Після чого з будівлі екстрено евакуювали дітей та весь персонал. На місці працювали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки та кінологи з собаками.
"Попередньо, за словами директора школи, охоронець на території навчального закладу нічого не знайшов. Проте перевірка приміщення та прилеглої території продовжується", — зазначило видання.
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