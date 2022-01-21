Сотні повідомлень про псевдозамінування надходять з окупованого Донбасу та РФ — МВС

Сотні повідомлень про псевдозамінування надходять з окупованого Донбасу та РФ — МВС

Від початку 2022 року українські правоохоронці отримали 339 анонімних повідомлень про замінування — половину від минулорічної кількості.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що серія масових псевдозамінувань об’єктів інфраструктури є елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією.

Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю, 21 січня, повідомленні департаменту комунікації МВС.

Від початку 2022 року до правоохоронців надійшло 339 повідомлень про замінування. Така величезна кількість становить половину всіх таких повідомлень, отриманих упродовж 2021 року.

Правоохоронці відреагували на всі повідомлення, перевіривши 3 183 об’єкти інфраструктури.

“Незважаючи на те, що жодне з таких повідомлень жодного разу не було правдивим, органи поліції реагують на кожну інформацію та разом з відповідними адміністраціями проводять перевірку”, - наголосили в МВС.

У відомстві констатували, що серія псевдозамінувань є елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією.

“Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися. Тому головне – зберігати спокій”, - закликають в МВС.

У відомстві стверджують, що більшість псевдоповідомлень про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.

Нагадаємо, у четвер, 20 січня, біля Офісу президента України на вулиці Банковій в Києві з’явилися поліцейські кордони, які не пропускали людей на територію. Поліція перевіряла інформацію про замінування одного з приміщень ОПУ.

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