У Дніпрі 7-річний хлопчик застряг у батареї опалення: фото

У Дніпрі 7-річний хлопчик застряг у батареї опалення: фото

Визволяти дитину із пастки довелося рятувальникам.

У вівторок, 25 січня, в одній із квартир житлового будинку на вулиці Передовій у місті Дніпрі 7-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення і не міг самостійно її витягти. Мати дитини звернулася за допомогою до рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили і в такий спосіб звільнили із пастки.

До рятувальної операції залучили 4 працівників ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Львові 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди. Ялинкова прикраса застрягла в бронхах дитини.

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