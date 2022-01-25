У Дніпрі 7-річний хлопчик застряг у батареї опалення: фото

Визволяти дитину із пастки довелося рятувальникам.
У вівторок, 25 січня, в одній із квартир житлового будинку на вулиці Передовій у місті Дніпрі 7-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення і не міг самостійно її витягти. Мати дитини звернулася за допомогою до рятувальників.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили і в такий спосіб звільнили із пастки.
До рятувальної операції залучили 4 працівників ДСНС.
Нагадаємо, раніше у Львові 4-річний хлопчик випадково проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди. Ялинкова прикраса застрягла в бронхах дитини.
Читайте також: