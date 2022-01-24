Загорівся кондиціонер: в Одесі рятували жінку, хлопчика та тварин

Загорівся кондиціонер: в Одесі рятували жінку, хлопчика та тварин

Постраждалих людей доправили до лікарні.

В Одесі сталася пожежа в триповерхівці. Господарка квартири з 9-річним сином опинилися у лікарні, в тяжкому стані.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 24 січня.

Також читайте Смертельна пожежа в багатоповерхівці: у Києві вночі загинули чоловік та жінка

У квартирі задиміло і зайнялося через несправний кондиціонер. Люди надихалися димом. Постраждали і їхні домашні улюбленці. Кішку й собаку винесли на вулицю.

Киснем з апарату надзвичайники намагалися привести до тями потерпілих чотирилапих, а сусіди погорільців робили тваринам непрямий масаж серця. Собаку вдалося врятувати.

Сталася пожежа в одеській триповерхівці – господарка та її син у тяжкому стані | Новини Одеси

Нагадаємо, що у селі Бузова Київської області в приміщенні сталась пожежа. Під час займання загинула 1-річна дитина.

Читайте також: