Загорівся кондиціонер: в Одесі рятували жінку, хлопчика та тварин

Постраждалих людей доправили до лікарні.
В Одесі сталася пожежа в триповерхівці. Господарка квартири з 9-річним сином опинилися у лікарні, в тяжкому стані.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 24 січня.
У квартирі задиміло і зайнялося через несправний кондиціонер. Люди надихалися димом. Постраждали і їхні домашні улюбленці. Кішку й собаку винесли на вулицю.
Киснем з апарату надзвичайники намагалися привести до тями потерпілих чотирилапих, а сусіди погорільців робили тваринам непрямий масаж серця. Собаку вдалося врятувати.
Нагадаємо, що у селі Бузова Київської області в приміщенні сталась пожежа. Під час займання загинула 1-річна дитина.
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