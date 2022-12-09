Кролик подарит счастье и деньги: три блюда, которые обязательно должны быть на новогоднем столе

Астрологи полагают, что Новый год нужно встречать правильно. Если приготовить блюда, которые понравятся символу года, он подарит вам счастье и деньги. Читайте в материале ТСН.ua о трех блюдах, которые должны быть в меню на Новый год 2023.

Чтобы успешно и счастливо встретить грядущий Новый год 2023, нужно подобрать правильное меню на праздничный стол. Эксперты отмечают, что ни в коем случае не стоит ставить блюда из кролика, ведь он символ этого года. Также лучше не готовить говядину или свинину. Резкие запахи Кролику также не нравятся, поэтому не добавляйте в блюда чеснок, розмарин или другие пряные специи.

Меню на Новый год 2023: правила

О правильном меню на Новый год 2023 рассказал астролог Влад Росс. По его мнению, праздничный стол должен порадовать вегетарианцев, ведь большую его часть должны составлять овощи, фрукты и зелень.

Очень важно приготовить все то, что любит Кролик. А это — капуста, морковь, яблоки и груши. Вместо мясных блюд лучше подавать рыбные. Мяса должно быть как можно меньше. Символом Нового 2023 года среди плодов станет гранат. Поэтому его можно красиво разрезать и подать на стол. Не стоит скупиться на цитрусовые — они помогают начать любое дело в положительном ключе. А еще не забудьте о манго, ведь этот фрукт привлекает успех в делах, в которых речь идет о деньгах.

Астролог рекомендует полностью избегать острых предметов. Поэтому лучше не раскладывать много ножей. Неблагоприятной будет и острая пища. Лучше заменить ее сладостями, особенно тортами. Однако главными должны все же быть фрукты и овощи.

Кроме этого, Влад Росс подчеркнул, что лучше Новый год 2023 встречать без алкогольных напитков, а предложить гостям молочные коктейли.

Кролик (или Кот) — символы домашнего уюта. Поэтому новогоднюю ночь лучше провести с самыми родными.

Три блюда, которые нужно приготовить на Новый год 2023

Что приготовить на Новый год 2023 / Фото: Pexels

Чтобы встретить год Черного Водяного Кролика и получить от него счастье и деньги в подарок, приготовьте салат из капусты и груши.

Для него нужно:

1 твердая груша;

250 г капусты;

1 лимон;

оливки или маслины;

горчица в зернах;

греческий йогурт;

оливковое масло;

соль;

семена.

Способ приготовления:

Мелко порезать капусту, подсолить и отжать лишний сок. Грушу помыть, почистить, порезать полосками. Грушу сбрызнуть лимонным соком, чтоб не потемнела. Оливки (маслины) разрезать пополам. Взбить в чашке греческий йогурт с горчицей и оливковым маслом. Добавить щепотку соли. Все смешать, заправить соусом и подавать на стол.

Закуска из яиц и моркови станет прекрасным дополнением к новогоднему столу, а еще она довольно быстро готовится.

Что вам понадобится:

2 яйца;

3 морковки;

100 г твердого сыра;

100 г плавленого сырка;

соль, перец, майонез;

чеснок (по желанию);

зелень.

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и натереть на мелкой терке. Твердый сыр натереть на мелкой терке, плавленый — измельчить. Чеснок (если вы решили добавить) размять. Морковь отварить, почистить и натереть на мелкой терке. Смешать плавленый сыр, твердый сыр, яйца. Заправить майонезом. Сформировать шарики и отправить на 10 минут в морозильную камеру. Пока шарики в морозильной камере, взять пищевую пленку, сбрызнуть оливковым маслом и выложить на нее морковь. Переложить шарики на морковь, аккуратно завернуть, чтобы получились мандаринки.

Сверху можно украсить зеленью.

А еще можете приготовить интересный с виду мозаичный рулет из сельди. Так как мясные блюда лучше не ставить на стол, ведь они не понравятся Кролику, можно остановиться на рыбе.

Что нужно взять:

филе одной сельди;

1 плавленый сырок;

1 яйцо;

половину морковки;

половину огурца;

четверть сладкого перца;

пучок зеленого лука;

50 г мягкого сливочного масла.

Способ приготовления:

Плавленый сырок натереть на терке. Сладкий перец, морковь, огурец, лук порезать маленькими кубиками. Все смешать, добавить мягкое сливочное масло. Тщательно перемешать смесь. Разделать сельдь, разрезать на две части. Убрать кости. Выложить каждую часть на пленку лицевой частью вниз. Накрыть сверху еще одной пленкой и расплющить с помощью молотка. Начинку распределить по каждому кусочку. Сформировать рулет и оставить на ночь в холодильнике (или 1 час в морозильной камере).

Перед подачей на стол разрезать на порции.

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