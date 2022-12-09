Кролик подарит счастье и деньги: три блюда, которые обязательно должны быть на новогоднем столе

Астрологи полагают, что Новый год нужно встречать правильно. Если приготовить блюда, которые понравятся символу года, он подарит вам счастье и деньги. Читайте в материале ТСН.ua о трех блюдах, которые должны быть в меню на Новый год 2023.
Чтобы успешно и счастливо встретить грядущий Новый год 2023, нужно подобрать правильное меню на праздничный стол. Эксперты отмечают, что ни в коем случае не стоит ставить блюда из кролика, ведь он символ этого года. Также лучше не готовить говядину или свинину. Резкие запахи Кролику также не нравятся, поэтому не добавляйте в блюда чеснок, розмарин или другие пряные специи.
Меню на Новый год 2023: правила
О правильном меню на Новый год 2023 рассказал астролог Влад Росс. По его мнению, праздничный стол должен порадовать вегетарианцев, ведь большую его часть должны составлять овощи, фрукты и зелень.
Очень важно приготовить все то, что любит Кролик. А это — капуста, морковь, яблоки и груши. Вместо мясных блюд лучше подавать рыбные. Мяса должно быть как можно меньше. Символом Нового 2023 года среди плодов станет гранат. Поэтому его можно красиво разрезать и подать на стол. Не стоит скупиться на цитрусовые — они помогают начать любое дело в положительном ключе. А еще не забудьте о манго, ведь этот фрукт привлекает успех в делах, в которых речь идет о деньгах.
Астролог рекомендует полностью избегать острых предметов. Поэтому лучше не раскладывать много ножей. Неблагоприятной будет и острая пища. Лучше заменить ее сладостями, особенно тортами. Однако главными должны все же быть фрукты и овощи.
Кроме этого, Влад Росс подчеркнул, что лучше Новый год 2023 встречать без алкогольных напитков, а предложить гостям молочные коктейли.
Кролик (или Кот) — символы домашнего уюта. Поэтому новогоднюю ночь лучше провести с самыми родными.
Три блюда, которые нужно приготовить на Новый год 2023
Чтобы встретить год Черного Водяного Кролика и получить от него счастье и деньги в подарок, приготовьте салат из капусты и груши.
Для него нужно:
- 1 твердая груша;
- 250 г капусты;
- 1 лимон;
- оливки или маслины;
- горчица в зернах;
- греческий йогурт;
- оливковое масло;
- соль;
- семена.
Способ приготовления:
- Мелко порезать капусту, подсолить и отжать лишний сок. Грушу помыть, почистить, порезать полосками.
- Грушу сбрызнуть лимонным соком, чтоб не потемнела.
- Оливки (маслины) разрезать пополам.
- Взбить в чашке греческий йогурт с горчицей и оливковым маслом. Добавить щепотку соли.
- Все смешать, заправить соусом и подавать на стол.
Закуска из яиц и моркови станет прекрасным дополнением к новогоднему столу, а еще она довольно быстро готовится.
Что вам понадобится:
- 2 яйца;
- 3 морковки;
- 100 г твердого сыра;
- 100 г плавленого сырка;
- соль, перец, майонез;
- чеснок (по желанию);
- зелень.
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и натереть на мелкой терке.
- Твердый сыр натереть на мелкой терке, плавленый — измельчить.
- Чеснок (если вы решили добавить) размять.
- Морковь отварить, почистить и натереть на мелкой терке.
- Смешать плавленый сыр, твердый сыр, яйца. Заправить майонезом.
- Сформировать шарики и отправить на 10 минут в морозильную камеру.
- Пока шарики в морозильной камере, взять пищевую пленку, сбрызнуть оливковым маслом и выложить на нее морковь.
- Переложить шарики на морковь, аккуратно завернуть, чтобы получились мандаринки.
Сверху можно украсить зеленью.
А еще можете приготовить интересный с виду мозаичный рулет из сельди. Так как мясные блюда лучше не ставить на стол, ведь они не понравятся Кролику, можно остановиться на рыбе.
Что нужно взять:
- филе одной сельди;
- 1 плавленый сырок;
- 1 яйцо;
- половину морковки;
- половину огурца;
- четверть сладкого перца;
- пучок зеленого лука;
- 50 г мягкого сливочного масла.
Способ приготовления:
- Плавленый сырок натереть на терке. Сладкий перец, морковь, огурец, лук порезать маленькими кубиками.
- Все смешать, добавить мягкое сливочное масло. Тщательно перемешать смесь.
- Разделать сельдь, разрезать на две части. Убрать кости.
- Выложить каждую часть на пленку лицевой частью вниз. Накрыть сверху еще одной пленкой и расплющить с помощью молотка.
- Начинку распределить по каждому кусочку.
- Сформировать рулет и оставить на ночь в холодильнике (или 1 час в морозильной камере).
Перед подачей на стол разрезать на порции.
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