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Их осталось 4: с кем из девушек попрощался главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский

Их осталось 4: с кем из девушек попрощался главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
1 мин
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Их осталось 4: с кем из девушек попрощался главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский

Холостяк отправил домой еще одну участницу.

Состоялся десятый выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

Главный герой проекта – Алекс Топольский – попрощался еще с одной участницей. Проект оставила 22-летняя вышивальщица Юлия, которая называет себя "Медузой".

Бороться за сердце главного героя в проекте осталось 4 участницы: косметолог Марина, безработная Александра Мудрая, фотомодель Екатерина Лозовицкая и директор IT-кампании Александра Погорелова.

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Дата публикации
Просмотры
331
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