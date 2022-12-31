Их осталось 4: с кем из девушек попрощался главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский

Состоялся десятый выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

Главный герой проекта – Алекс Топольский – попрощался еще с одной участницей. Проект оставила 22-летняя вышивальщица Юлия, которая называет себя "Медузой".

Бороться за сердце главного героя в проекте осталось 4 участницы: косметолог Марина, безработная Александра Мудрая, фотомодель Екатерина Лозовицкая и директор IT-кампании Александра Погорелова.

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