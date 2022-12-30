Фаворитка "Холостяка-12" в расстегнутых штанах и прозрачном боди засветила татуировку на интимном месте

Катя Лозовицкая позировала перед камерой в сексуальном луке.

Участница и фаворитка 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Екатерина Лозовицкая – продемонстрировала фолловерам в Instagram снимки своего соблазнительного аутфита.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Девушка примеряла черное боди с прозрачной вставкой спереди, пикантно обнажавшей ее грудь и живот. Верх она скомбинировала с черными кожаными брюками на молнии, которые расстегнула и таким образом немного засветила татуировку на интимном месте.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Свой образ она дополнила аккуратной укладкой и макияжем "кошачий глаз".

Напомним, на церемонии роз прошлого выпуска Лозовицкая появилась в красном платье с кружевным корсетом, оголенными плечами и фатиновой юбкой с рюшами.

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