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Фаворитка "Холостяка-12" в расстегнутых штанах и прозрачном боди засветила татуировку на интимном месте

Фаворитка "Холостяка-12" в расстегнутых штанах и прозрачном боди засветила татуировку на интимном месте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
454
Время на прочтение
1 мин
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Фаворитка "Холостяка-12" в расстегнутых штанах и прозрачном боди засветила татуировку на интимном месте

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Катя Лозовицкая позировала перед камерой в сексуальном луке.

Участница и фаворитка 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Екатерина Лозовицкая – продемонстрировала фолловерам в Instagram снимки своего соблазнительного аутфита.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Девушка примеряла черное боди с прозрачной вставкой спереди, пикантно обнажавшей ее грудь и живот. Верх она скомбинировала с черными кожаными брюками на молнии, которые расстегнула и таким образом немного засветила татуировку на интимном месте.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Свой образ она дополнила аккуратной укладкой и макияжем "кошачий глаз".

Напомним, на церемонии роз прошлого выпуска Лозовицкая появилась в красном платье с кружевным корсетом, оголенными плечами и фатиновой юбкой с рюшами.

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Дата публикации
Просмотры
454
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